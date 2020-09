Movimento 5 Stelle, 8 verso l’espulsione. Numeri a rischio in Senato

Sale la conflittualità all’interno del Movimento 5 Stelle. La prima resa dei conti c’è stata ieri durante l’assemblea dei gruppi parlamentari. Di Battista lavora ad un’area di una cinquantina di parlamentari. Grillo cerca la mediazione, ma intanto parte la lettera di contestazione ad otto parlamentari grillini rei di aver votato «no» al referendum. L’espulsione in vista mette in bilico soprattutto i numeri in Senato. Lo riporta Il Mattino.

«Avete violato il codice etico del Movimento promuovendo un orientamento diverso su un tema che fa parte del programma», in sintesi la contestazione inviata a sei deputati e due senatori. Da indiscrezioni raccolte da Il Mattino, tra questi figurerebbero cinque membri della Camera Andrea Colletti, Rina Valeria De Lorenzo, Mara Lapia, Elisa Siragusa, Andrea Vallascas e il senatore Matteo Mantero. «Risultano note a questo Collegio Sue pubbliche esternazioni volte a dissociarsi dalle politiche del MoVimento 5 Stelle», la motivazione.

Che succederà a questi otto dissidenti? Dovranno far pervenire le rispettive «memorie scritte ed eventuale documentazione entro il termine perentorio di dieci giorni naturali consecutivi dalla data di invio della presente delibera di avvio del procedimento disciplinare». Gli otto si difenderanno tramite i propri legali, consapevoli che la lettera è prodromica all’espulsione. Motivo per cui alcuni non escludono di trascinare in Tribunale con una causa civile i vertici del M5S. Gli otto pentastellati sono “rei” di aver contrastato una sforbiciata considerata più un modo per Di Maio di creare un gruppo di fedelissimi che uno strumento per ridurre davvero i costi dello Stato centrale.

Il caso dei due senatori rischia di produrre effetti, però, anche sulla tenuta della maggioranza di Governo. Cacciare due senatori significherebbe far perdere altri pezzi al premier Conte, anche se potrebbero trasmigrare in un altro gruppo frutto della scissione ormai sempre più probabile nel Movimento.