MotoGp, San Marino: Viñales in pole davanti a Morbidelli, quarto Rossi. La Yamaha conferma di avere un ottimo feeling con la pista di Misano, con Vinales che ha conquistato la pole davanti ad altre tre M1: 2° tempo per Morbidelli, Quartararo completa la prima fila, Rossi scatterà dalla 4^ posizione. Migliorano le Ducati Pramac rispetto al venerdì di Libere: 5° Miller, 6° Bagnaia (al ritorno dall’infortunio), ancora in difficoltà Dovizioso (9°). Domani la gara della MotoGP alle 14: diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8.

Yamaha al potere sul circuito di Misano: Libere 3 (chiuse dal guizzo di Rossi, 1°) e qualifiche, sono sempre loro ad occupare la vetta della classifica. La Casa giapponese non si accontenta della pole: in griglia si prende le prime 4 posizioni. Vinales con un giro semplicemente perfetto chiude davanti a tutti in 1:31.411, record della pista. 2° con un ritardo di 312 millesimi un ottimo Morbidelli, seguito dal leader del Mondiale Quartararo (380 millesimi di ritardo) e da Valentino (466).

Bagnaia super

Dopo la flotta Yamaha ci sono due Ducati: quelle del team Pramac di Miller e Bagnaia. In ballottaggio con Zarco per affiancare proprio Miller nel team ufficiale l’anno prossimo, il pilota italiano è autore di una grandissima prova considerando che solo il 7 agosto si era fratturato la tibia destra scivolando nelle Libere di Brno e che ancora cammina con le stampelle. Dovizioso in griglia occupa la terza fila, termina le qualifiche con il 9° tempo, mentre è 15° Petrucci.

Casco “hot”, Rossi fa impazzire i tifosi

Nel weekend del Motomondiale che segna il ritorno del pubblico (10.000 persone ammesse al circuito), Valentino Rossi si esalta e con un guizzo nel finale chiude le terze libere in vetta, con il tempo di 1:31.861, per concludere successivamente al 4° posto le qualifiche. Ma il Dottore regala spettacolo anche a bordo pista: “La Doppia di Misano”, Valentino scherza sull’età e nella parte superiore del nuovo casco presentato a Misano compare una pillola di viagra.

Morbidelli contro il razzismo

2° in griglia. Morbidelli presenta il suo casco ispirato al capolavoro ‘Fa’ la cosa giusta’ di Spike Lee: Franco è rappresentato come Mister Señor Love Daddy, che nel film chiama il time out per le discriminazioni razziali. Dietro campeggia la scritta ‘uguaglianza’ in tante lingue diverse.

Fonte SkySport