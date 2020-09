Mister Giuseppe Sannino sceglie il Parking Di Gennaro e Positano in questo periodo di maltempo. La Costiera Amalfitana, insieme alla Penisola Sorrentina ed all’isola di Capri, nonostante il periodo di crisi scaturito dal Coronavirus, continua ad attirare migliaia di turisti e vacanzieri. Infatti, la Costa d’Amalfi continua ad essere la prima scelta di vip e di persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax, anche in questo mese di settembre oramai quasi terminato.

Dopo aver allenato diverse squadre, il 28 maggio 2019 viene ufficializzato il suo ingaggio da parte della squadra ungherese dell’ Honvéd per la sua terza esperienza all’estero. Il 27 febbraio 2020 viene sospeso temporaneamente dalla carica di allenatore dell’Honved per via precauzionale, per il caso Coronavirus nonostante lui non abbia sintomi, venendo sostituito nella fattispecie nella sola partita contro il Diosgyor dal tecnico della squadra riserve István Pisont nella quale perde con un netto 4-0 in casa. Successivamente ritorna al timone della squadra, ma Il 20 marzo seguente con l’aggravarsi del Covid-19 in Italia, decide di sollevarsi dall’incarico di allenatore dell’Honved consensualmente con la società ungherese, data la gravità della Pandemia e la volontà di tornare dalla famiglia. Lascia la squadra al terzo posto in campionato e con le semifinali di Coppa d’Ungheria ancora da disputare.