Minori. Nelle giornate spiaggiste l’omaggio a Vittorio, a 20 anni dalla scomparsa del musicista

Minori, Costiera Amalfitana. Nelle giornate spiaggiste l’omaggio a Vittorio, a 20 anni dalla scomparsa del musicista. Si terrà nella serata di Giovedi 9 Settembre, a cura della SMC (scuola di musica) V. Cammarota, l’ass. E. Grieg e l’Amca un “omaggio a Vittorio” per ricordare a 20 anni dalla scomparsa il giovane e sfortunato musicista minorese. E’ un evento voluto da Christian De Iuliis, che lo ha inserito nelle “Giornate dell’orgoglio Spiaggista”, manifestazione in corso a Minori, per non disperdere la memoria di un caro amico.

“Dimentichiamo troppo in fretta” dice De Iuliis, “e la rimozione del passato non ci aiuta ad essere migliori nel futuro. Senza retorica, a volte, fermarci a guardare ciò che abbiamo lasciato alle spalle ci può aiutare ad andare in avanti.

La serata si terra a piazza Cantilena con inizio alle ore 21.30 e sarà impreziosita da alcune testimonianze di amici musicisti che apprezzarono Vittorio come amico e come percussionista.