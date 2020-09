Minori, incidente in un cantiere edile. Un 53enne finisce in ospedale

Minori (Salerno). Un incidente sul lavoro si è registrato ieri mattina in Costiera Amalfitana. A Minori, sul cantiere edile di un fabbricato industriale dismesso, un operaio, per cause che ancora non si conoscono, è caduto da una scala pioli, da un’altezza di circa due metri. L’uomo, un 53enne di Castel San Giorgio, è stato immediatamente soccorso dagli altri lavoratori presenti sul posto che lo hanno condotto, con mezzi propri, al Pronto Soccorso di Castiglione di Ravello.

Trasportato in ambulanza al porto di Maiori, è stato trasferito in elicottero al reparto di Chirurgia d’urgenza dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Operato con successo, non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Maiori per i rilievi del caso atti ad accertare le responsabilità relative al rispetto di tutte le norme di sicurezza sul cantiere. L’area è stata sottoposta a sequestro.