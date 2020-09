Minori. Domani ripartono le scuole, sono i primi in Costiera amalfitana

Minori ( Salerno ) . Domani ripartono le scuole, sono i primi in Costiera amalfitana a comunicarcelo . Complimenti da Positanonews al sindaco Andrea Reale e alla delegata Bottone che abbiamo sentito “Abbiamo lavorato giorno e notte per sistemare i banchi e tutto quanto era necessario per far ripartire i ragazzi a scuola, i nostri figli vengono al primo posto – ha detto a Positanonews -, è stata dura , ma con l’aiuto di tutti , del personale della scuola e dei genitori ce la faremo”

In Costiera amalfitana tutti partiranno il 28, i comuni al voto comunale, Positano, Amalfi e Maiori, giustamente per maggiori difficoltà, ma un pò tutti da Praiano ad Agerola , come in gran parte della Campania, hanno ritardato, complimenti anche ad Atrani che parte normalmente, anche se non ha tutte le scuole sul suo territorio,

Il sindaco Reale ci manda un messaggio

C’era una volta e c’è ancora una scuola a cui rivolgerò, ogni giorno, le mie attenzioni ed il mio tempo di delegata della nostra Amministrazione comunale…. grazie al sindaco Reale per aver prestato la sua presenza a questo video (chissà quanti l’avrebbero fatto!), così da mostrare un altro lato di sé. E a Vincent Langella per averlo realizzato in modo eccellente e tempestivo. Ancora buon primo giorno di scuola a tutti!

Viviana Bottone

La Comunicazione dell’Istituto Comprensivo

Oggetto: Ord. Sindacale n. 53 del 23.09.2020- Differimento inizio anno scolastico 2020/21 sull’intero territorio comunale al 28 settembre 2020

A seguito dell’ordinanza in oggetto si dispone il differimento inizio anno scolastico al 28 settembre 2020 dell’Istituto Comprensivo “R. Rossellini” del plesso di Maiori , via Capitolo, mentre i plessi di Minori(SA) riapriranno regolarmente, secondo l’ordinanza della Giunta Regionale della Campania n.458 del 7 settembre 2020, il giorno 24 settembre 2020.

Cordiali saluti

Maiori, 23 settembre 2020