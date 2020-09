Minori. Diretta esclusiva di Positanonews sul Sentiero dei Limoni by night in compagnia di Michele Ruocco che ci illustra la storia di questo bellissimo sentiero della costiera amalfitana. Si tratta di una strada antica che congiunge le città di Maiori e Minori e che in passato è stata una delle vie maggiormente percorse dell’intera Costiera Amalfitana soprattutto per la coltivazione dei limoni.

Un posto magico, bellissimo di giorno grazie anche al suo panorama unico, ma altrettanto incantevole di notte. Un tuffo nella bellezza e nella storia.