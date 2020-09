RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

La modesta depressione sulla Sardegna e Corsica porterà solo nuvolosità alta per domani e Sabato. Giovedì giornata soleggiata con qualche nuvola pomeridiana in lontananza. Venerdì e Sabato nuvolosità alta ma presenza di sole,Domenica soleggiato, scarsissima possibilità di qualche goccia di pioggia nelle ore serali di domani e dopodomani. Temperatura in leggera diminuzione, venti deboli dai settori occidentali oggi e domani in rotazione da est per Sabato

Grazie al Prof. Antonio Russo e al Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina, dell’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento che, ricordiamo, dispone della stazione meteo più vicina a tutta la costa di Amalfi e Sorrento.