Meteo, il primo weekend di settembre in costa di Amalfi e Sorrento: temperature ancora in calo

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONEO

Continua l’aumento di temperatura, oggi potremmo raggiungere i 28° e domani anche i 30° mentre tenderà a diminuire, leggermente, per il fine settimana. Oggi ancora nuvole alte residue, in particolare a metà giornata, domani e sabato soleggiate. Vento prevalentemente da W-NW. Si attende un periodo alquanto stabile per l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre.

Le previsioni, come al solito, sono fornite dall’Isituto Tecnico Nautico di Piano di Sorrento, con la stazione meteo più vicina a penisola e costiera. Grazie al prof. Antonio Russo e al Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina.