RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Ben due , veloci, depressione attraverseranno l’Italia da stasera a Domenica, portando pioggia ed aria decisamente più fresca. Venerdì pioggia già dalla mattina, non a carattere di temporale ma per lunghi periodi. Sabato pioggia più intermittente in aumento per la nottata, Domenica mattina ancora pioggia ma alternata a sprazzi di cielo azzurro, peggiora in serata e pioggia alquanto forte in nottata. Venti prima da SW poi da W, con velocità crescente dalla mattinata di venerdì e rinforzo nel pomeriggio fino a 20 nodi. Temperatura in deciso calo dal primo pomeriggio di venerdì .

Si ringrazia l’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, con il Prof. Antonio Russo e il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina.