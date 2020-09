RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Situazione di instabilità per oggi e per i prossimi giorni. Oggi nuvole alternate a sole (primo peggioramento a breve con probabilità di pioggia). Martedì e Mercoledì nuvolosità prevalente con possibilità di brevi piogge, comunque deboli. Miglioramento momentaneo per Giovedì. Temperatura in deciso calo, venti prevalentemente meridionali.