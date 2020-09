Meta. Un commento sconvolgente ad un post del sindaco Tito: “Attendiamo da 5 giorni, con sintomi…”

Meta. Nel pomeriggio di oggi il sindaco Giuseppe Tito ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook nel quale comunica che, al fine di soddisfare in tempi rapidi le richieste di tamponi nasofaringei per la diagnosi della infezione da Covid-19, è stata programmata una riorganizzazione di tutte le procedure relative a tale metodica. In tal modo le richieste e la seguente accettazione dell’esame verrà entro pochi giorni effettuata in maniera informatizzata, riducendo così notevolmente i tempi di attesa per l esecuzione.

Numerosi i commenti al post ma tra tutti ce n’è uno che lascia riflettere e destra preoccupazione. Ecco il testo del commento: “Aspettiamo da 5 giorni, impauriti, stanchi, con sintomi, soli. Poi aspetteremo la risposta… Un incubo… Grazie sindaco”.

Ci auguriamo che queste persone possano venire presto a conoscenza dell’esito del tampone che ci auguriamo sia negativo, consapevoli che un’attesa così lunga non può che destabilizzare le persone facendole vivere in uno stato di perenne angoscia.