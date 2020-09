Meta-Sorrento, Luigi Persico: “Sono negativo al covid-19, accuse ingiustificate”

Meta, penisola sorrentina. Ci scrive Luigi Persico, noto osteopata nonché titolare della palestra Gymmy.

Un chiarimento dovuto riguardo la mia presunta positività al coronavirus

Purtroppo in questi giorni si sono verificate determinate circostanze che mi hanno profondamente amareggiato.

Alcuni miei familiari risultano positivi al Covid-19 per cui a scopo precauzionale per tutelare la salute dei miei pazienti decido volontariamente di chiudere lo studio e di sottopormi al tampone.

Solo oggi ho ricevuto il risultato:

NEGATIVO.

Sono stati dieci giorni in cui la mia famiglia ed io siamo stati oggetto di critiche gratuite e accuse ingiustificate.

Anche se credo che qualora un professionista del settore sanitario che adoperi tutte le precauzioni possibili per evitare il contagio risultasse positivo nell’esercizio delle sue funzioni sarebbe da ammirare e rispettare, basta ricordare i tanti medici morti.

La grande solidarietà ricevuta da amici e pazienti mi ha dato la forza di superare queso momento difficile e la consapevolezza di quanto sia stimato dai miei pazienti.

Ringrazio il sindaco Giuseppe Tito e il dott. Mariano Mollica per essere stati al mio fianco.

Luigi Persico osteopata

Noi tutti ci complimentiamo con i professionisti come Luigi che, nonostante un enorme ostacolo, continuano a mandare avanti con serietà il proprio lavoro, cercando di tutelare al massimo dipendenti e clienti.