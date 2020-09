Meta. Riceviamo e pubblichiamo: Covid, quanti dannosi allarmismi. Sono ormai mesi che viviamo a contatto con il virus e si continua, a mio modestissimo parere, ad assistere o meglio dire leggere paroloni, pareri, affermazioni, previsioni etc etc a volte anche esagerati e fuorvianti da parte dei vari tecnici e specialisti del settore.

Non metto assolutamente in discussione l’esistenza e la pericolosità del virus così come mi trovo d’accordo nell’adottare tutte le misure precauzionali del caso. Ma mi domando se questo “protagonismo” da parte dei vari virologi, epidemiologi etc etc sia davvero utile.

Comprendo che in qualche modo devono apparire in pubblico e farsi notare, ma i loro differenti pareri e le loro, a volte spaventose, previsioni non possono essere pericolose ed incidere negativamente sul morale di tanti (già di per sé basso per altri e comprensibili motivi)

Non dico che il loro parere sia inutile ma sarebbe opportuno evitare tali esternazioni e lavorare in silenzio e abnegazione (cosa che sicuramente fanno).

Tra l’altro si contraddicono a vicenda e ciò, sempre a mio parere, è ancor più fuorviante e pericoloso.

Ormai si è capito che dobbiamo convivere con questo “MALEDETTO”. Ebbene, le linee guida sono state date e nella stragande maggioranza vengono scrupolosamente seguite. NON ABBIAMO BISOGNO DI ULTERIORI E DANNOSI ALLARMISMI.

Grazie come sempre per l’attenzione che dedicate ai vostri lettori, saluto cordialmente.