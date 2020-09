Meta. Per il liceo ripartenza a scaglioni, problemi per gli studenti di Positano. Work in progress per la riapertura del Liceo Classico Statale Publio Virgilio Marone di Meta, in Penisola Sorrentina. La ripartenza avverrà a scaglioni: cominceranno i nuovi iscritti, le prime classi, già dal 24 settembre. Seguiranno le seconde classi il giorno seguente, le terze quello ancora dopo, le quarte ed infine le quinte. Le classi saranno divise a metà, con l’alternanza dei numeri pari e di quelli dispari che, nel corso delle settimane, seguiranno in presenza o da casa con la didattica integrata in contemporanea.

A questo proposito, ci presentano gravi problemi per gli studenti che devono arrivare da Positano: infatti, mentre gli studenti che risiedono in Penisola Sorrentina hanno diverse possibilità per raggiungere l’istituto, tra autobus e treni, i positanesi possono fare affidamento soltanto sui mezzi pubblici della Sita, la quale dovrà organizzarsi per quanto riguarda proprio il trasporto scolastico. Attualmente, dunque, risulta un problema gestire questo aspetto, sia per quanto riguarda la stessa Sita, che per quanto concerne, invece, i genitori che vogliono auto organizzarsi. Per questo motivo è stata espressa la richiesta di accorpare i ragazzi di Positano.

Da parte della Dirigente Scolastica grande disponibilità e grandissimo lavoro. Complimenti a lei, a tutto lo staff ed ai professori, che si stanno organizzando per cominciare nel modo più sicuro possibile.