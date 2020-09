Meta. Peppe Tito “Oggi Giornata Mondiale del Turismo , questo momento passerà”

Meta ( Napoli ) Peppe Tito interviene sulla problematica del turismo oggi nella sua Giornata Mondiale , a Sorrento impegnati in campagna elettorale, sta per finire la stagione turistica qui come in Costiera amalfitana, mentre il Coronavirus Covid – 19 incalza . Ecco il post

Cari concittadini oggi è la Giornata Mondiale del Turismo.

Come sapete in questi mesi e in questi giorni siamo concentrati in modo assoluto sulla emergenza sanitaria. E ovviamente continueremo a farlo e a ritenere questa emergenza come la priorità del nostro territorio.

Ma non voglio che passi sotto silenzio la Giornata Mondiale del Turismo.

Un silenzio che avrebbe il sapore della resa e della rassegnazione per un settore che è determinante per l’economia e il futuro di Meta.

Non voglio che alberghi, strutture extralberghiere, ristoranti, commercianti, guide turistiche, ncc, bar possano in questo momento difficilissimo sentirsi soli.

Oggi sicuramente non possiamo festeggiare la Giornata Mondiale del Turismo ma possiamo impegnarci e faremo di tutto per proteggere il nostro turismo, per svolgere quella necessaria azione di coordinanento tra tutti gli operatori della filiera per mettere in campo specifiche strategie e proposte.

Lo faremo da ottobre con un tavolo permanente per sviluppare proposte da sottoporre al Governo.

Oggi voglio lanciare un messaggio di speranza a tutte le famiglie Metesi che direttamente e indirettamente vivono di turismo.

Questo momento passerà e Meta sarà capace di organizzarsi come e meglio di prima per divenire sempre più un territorio di accoglienza turistica.

Giuseppe Tito Sindaco del Popolo.