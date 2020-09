Meta (Napoli). Sono iniziate stamane in perfetto orario (alle 7) le operazioni di voto amministrative e per il referendum che proseguiranno fino alle 23. Domani lunedì 21 settembre si voterà dalle ore 07:00 alle 15:00.

Foto e video di Luigi Russo

Nel pieno rispetto l’organizzazione anti-covid. L’edificio scolastico “M. Buonocore-A. Fienga” che ospita le votazioni è stato sfruttato nella sua interezza. L’ingresso avviene dal lato del palestra, gli elettori sono in fila in base al numero del seggio. I seggi elettorali sono stati dislocati in maniera ampia così da evitare assembramenti. Anche le uscite sono state differenziate. Un plauso agli organizzatori.