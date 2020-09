Meta. Le scuole sulla costa di Sorrento dopo il 24 un fallimento della politica e non solo, potevano cominciare con la DAD

Meta ( Napoli ) . Il sindaco Peppe Tito rinvia la diretta prevista questa mattina a oggi pomeriggio alle 17, si paventava l’apertura delle scuole anche dopo il 24, come annunciato ieri sera. Ebbene, sarebbe un disastro socioculturale. Le scuole sulla costa di Sorrento dopo il 24 sono un fallimento della politica e non solo. Intanto , dal punto di vista didattico , in attesa della riapertura i ragazzi potevano cominciare con la DAD da inizio settembre, data tradizionale di inizio anno scolastico, almeno cominciava a fare qualcosa

Considerando che le scuole sono già in ENORME RITARDO perché la didattica a distanza, pur sopperendo minimamente , ha provocato delle voragini culturali , sociali, umane ed affettive nei nostri giovani . I danni da misure anti Covid saranno peggio di una guerra nucleare, ma i politici ancora non se ne rendono conto. Questa mattina il sindaco Peppe Tito ha rinviato la diretta annunciata per stamattina a oggi, quando la farà la pubblicheremo. Ma ci chiediamo se la Regione Campania e il Governo già sapevano come stavano le cose, perchè non si cominciava almeno a fare la didattica a distanza da oggi, programmando l’entrata a scuola il primo ottobre, come temiamo sarà per molti? E fare che questa data sia improrogabile.