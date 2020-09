Meta, lavori a Punta Scutolo bloccano il traffico

Meta, dei lavori in strada nelle curve di Punta Scutolo, uno degli scorci panoramici più suggestivi della Penisola Sorrentina, hanno bloccato il traffico mattutino in ambo le direzioni (verso Napoli e verso Sorrento). Gli operatori all’opera stanno aggiustando un parte di muro che costeggia Scutari rottasi tempo fa. Per evitare problemi, è stato installato un semaforo temporaneo che però non aiuta la mobilità. Traffico in continuo aumento.