Meta. La comunicazione di Tito “Ancora un positivo”. Non sarebbe ora di ripristinare la Covid Map? Ricordiamo che proprio da Meta da Soldatini e il sindaco Peppe Tito nacque l’encomiabile idea di fare una Covid Map che aggiornasse con tanto di grafica e dati la situazione in Penisola sorrentina da Sorrento a Massa Lubrense, Sant’Agnello e Vico Equense, al momento noi di Positanonews per ricostruire la situazione dobbiamo sudare le fatidiche sette camicie, quanti sono i contagiati? Intanto le scuole sono state rinviate anche in Penisola Sorrentina come a Castellammare di Stabia, a pagare sono sempre le fasce più deboli, la Campania ultima in Europa a cominciare la scuola, si poteva cominciare con la DAD

ECCO IL COMUNICATO DI TITO