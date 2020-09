Meta. Ieri ricorreva la festa della Madonna del Lauro che da sempre attira tantissimi fedeli non sono metesi ma di tutta la penisola sorrentina, che ogni anno accorrono numerosi in Basilica in questa solenne occasione per salutare la Madonnina e partecipare alla Santa Messa. Quest’anno le restrizioni legale all’emergenza Coronavirus hanno stravolto anche la festività della Madonna del Lauro anche se è stato più che altro un cambiamento limitato all’assenza dei festeggiamenti esterni mentre le Sante Messe sono state celebrate anche se con una partecipazione ridotta di fedeli per motivi di sicurezza. Anche oggi, domenica 13 settembre, la celebrazione vespertina della Santa Messa avviene sotto gli occhi amorevoli della statua della Madonna posta ancora sull’altare maggiore. E per coloro che non possono assistere di persona l’AC San Michele di Piano di Sorrento trasmette in streaming la celebrazione della Santa Messa dalla Basilica di Santa Maria del Lauro di Meta.