Meta, il sindaco Tito: “L’istituto Fienga riapre il 24 settembre”, ora c’è l’ordinanza

“I cittadini positivi al covid hanno fatto il secondo tampone e ci auguriamo che tutto si risolva nel più breve tempo possibile.” Ha dichiarato il sindaco di Meta, Giuseppe Tito. Poi il primo cittadino fa il punto della situazione restando in tema scuola, come ieri.

“L’altro giorno avevo anticipato che era di nostra intenzione, con l’assessore alla pubblica istruzione, di predisporre un’ordinanza. Proprio in questo momento ho firmato l’ordinanza per l’Istituto Comprensivo “M. Buonocore-A. Fienga”, l’apertura dell’anno scolastico partirà dal 24 settembre 2020.”

“Quest’ordinanza è dettata dal completamento dei lavori, ma soprattutto per garantire il rientro in sicurezza degli alunni e del personale scolastico – conclude Tito. Il 24 settembre saremo pronti, tutti nella massima sicurezza e soprattutto avremo una bellissima accoglienza per i nostri figli”.