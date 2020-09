Meta, il sindaco Giuseppe Tito: “Voto no al referendum”

Scelgo di votare NO al referendum perché scelgo la partecipazione politica alla demagogia e alle false illusioni di una legge che non risolve i veri problemi e non abbatte i costi della politica.

Non voglio aderire ad una campagna che penalizzerà sopratutto il sud Italia, con interi collegi scoperti e senza rappresentanti nel nostro territorio.

Una riforma costituzionale vera e sana non limita la democrazia, ma persegue gli interessi reali del nostro Paese!

Il voto per eleggere i nostri rappresentanti resta l’arma più importante che abbiamo per difendere e tutelare i nostri diritti!

Se vogliamo limitare i costi della politica, iniziamo da stipendi, vitalizi e privilegi!