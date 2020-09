Meta, il liceo Publio Virgilio Marone pronto al via e vanno incontro anche agli studenti di Positano

Penisola Sorrentina. Il Liceo Statale Publio Virgilio Marone di Meta (Napoli) inizierà l’anno scolastico regolarmente dal 28 , ma erano pronti già il 24 ( nella foto i banchi vecchi già tolti , ndr ) . Le prime classi cominceranno con la DID , didattica integrata, il primo giorno la prima, poi la seconda, ma gli altri non stranno ad aspettare ( quei pochissimi giorni ) anche loro cominceranno a distanza . Insomma nessuno verrà lasciato dietro . Per il 2 ottobre saranno tutti in classe, come detto grosso modo saranno alternati metà classe in aula e metà a distanza ma “parallelamente” con la DID, quindi tutti insieme . Un ENORME lavoro della dirigente Immacolata Arpino, del vice Giovanni Ruggiero e di tutti docenti e dello staff .

Ovviamente controllo della temperatura GIA’ DA CASA. Massima attenzione da parte di tutti, con il coronavirus covid-19 dobbiamo convivere e farlo in sicurezza, responsabilità, prudenza, ma serenità . Mascherina e distanziamento saranno un modo per autodisciplinarsi senza eliminare le barriere del cuore e l’incontro che è fondamentale per lo sviluppo socio culturale e psichico delle nuove generazioni.

Un grazie particolare per essere venuti incontro ai ragazzi di Positano e Praiano . Per loro è una tragedia il trasporto pubblico e di questo la scuola, nonostante tutti gli impegni, ha tenuto conto.

ASSOLUTAMENTE PER OGNI INFORMAZIONE UFFICIALE E CERTEZZA CONSULTATE IL SITO DELLA SCUOLA CLICCA QUI

Complimenti e grazie a tutti