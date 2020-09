Meta. Il karate riparte in sicurezza ed all’aperto da Gymmy Fitness Club. A Meta, per l’ASD Karate Line Penisola Sorrentina, guidata dal maestro Annamaria Iaccarino V dan, che sin dal 2000 opera nella diffusione del Karate tradizionale in Penisola Sorrentina, riparte in sicurezza ed all’aperto da Gymmy Fitness Club. Proprio da oggi, martedì 1 settembre, gli atleti e le atlete di Karate Line, infatti, hanno iniziato un nuovo anno sportivo nel totale rispetto delle norme anti Covid.

Gli orari delle lezioni, che si terranno il martedì ed il giovedì a partire dalle ore 18.00, sono stabiliti in base al numero di partecipanti al corso e alle normative vigenti per il distanziamento e la sicurezza degli atleti stessi. Le lezioni di prova dovranno essere preventivamente prenotate e concertate con il maestro Annamaria Iaccarino.

Non solo karate, ma tanti i corsi che si tengono da Gymmy Fitness Club, tra i quali pilates, a partire dal 31 agosto nei giorni di lunedì e mercoledì, e spinning, che prenderà il via venerdì 11 settembre.