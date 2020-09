Meta. Festa della Madonna del Lauro in sicurezza, ma non viene meno la bellezza “Forza e Coraggio”

“Forza e Coraggio”, è la frase che campeggia sulla Penisola Sorrentina , all’inizio della Costa di Sorrento la Madonna del Lauro sembra avvolgere e proteggere tutto il territorio e sui lavori questa scritta è davvero simbolica e ad effetto. Oggi la festa della Madonna del Lauro non si è tenuta come da tradizione per i noti problemi del coronavirus Covid-19, ma non è mancata la bellezza e la suggestione delle messe, con tanto di lauro benedetto donato ai presenti, i volontari che pulivano in continuazione e sanificavano. Insomma davvero complimenti per questa che è una delle feste più belle e sentite della provincia di Napoli e della Campania