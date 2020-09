Meta. Covid-19, riduzione dell’attesa per esecuzione del tampone e comunicazione del risultato grazie all’informatizzazione di richiesta e accettazione

Meta. Il sindaco Giuseppe Tito, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, comunica: “In merito alla riunione indetta dal Direttore generale, la direzione strategica della ASL Na 3 Sud, al fine di soddisfare in tempi rapidi le richieste di tamponi nasofaringei per la diagnosi della infezione da Covid-19, ha programmato la riorganizzazione di tutte le procedure relative a tale metodica. Le richieste e la seguente accettazione dell’esame verrà entro pochi giorni effettuata in maniera informatizzata, riducendo così notevolmente i tempi di attesa per l esecuzione, inoltre da dopodomani saranno dedicate squadre aggiuntive con specifiche indicazioni territoriali con l’obiettivo in brevissimo tempo di ridurre al minimo indispensabile il tempo tra richiesta del tampone, esecuzione e comunicazione dell esito”.