Meta. Corsa contro il tempo per approvare il nuovo Puc. Un incarico di quasi sedicimila euro. È quello stabilito dal Comune di Meta a favore di un professionista esterno, l’architetto Rossano Astarita, «onde poter procedere in tempi ragionevolmente rapidi alla redazione e successivamente all’approvazione (in primis) del preliminare di piano urbanistico». Si tratta di un’urgenza vera e propria visto che c’è il rischio alquanto concreto che l’amministrazione guidata dal primo cittadino Giuseppe Tito possa essere commissariata per l’approvazione del provvedimento.

Nelle ultime settimane, anche in municipio a Meta è giunta una diffida della Regione Campania che invita espressamente a sbloccare l’impasse e agire.

I sindaci che non avranno rispettato gli obblighi dovranno subire il commissariamento per varare lo strumento urbanistico. Una scoperta fatta prima del lockdown da parte del capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Armando Cesaro.

E che tuttora sta vedendo a macchia di leopardo tutti i Comuni effettuare la rincorsa. In totale, stando alle stime effettuate sinora anche da alcuni consiglieri regionali, la maggioranza delle amministrazioni risulta non essere in regola. Nella vicina Piano di Sorrento, l’esecutivo guidato dal primo cittadino Vincenzo Iaccarino ha già approvato un atto di indirizzo impartito all’ufficio che si occupa di edilizia.

Lo stesso ha fatto la giunta di Meta, guidata dal consigliere metropolitano Tito. Se non dovessero essere rispettati i tempi dettati da Palazzo Santa Lucia, la Regione Campania nominerà per ogni comune un commissario ad acta con la possibilità – alquanto concreta – di rischiare finanche un contenzioso amministrativo dinanzi ai magistrati del Tar della Campania. Evidente l’obiettivo della Regione Campania: andare a sbloccare un autentico aggiornamento dei piani regolatori. A Meta, l’amministrazione Tito conta di farcela e rispettare l’agenda dettata dalla Regione Campania. In tal senso sono stati impegnati 17mila euro per approvare un preliminare del Puc. In campo l’architetto Astarita.

Fonte Metropolis