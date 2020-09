Meta. Altri tre positivi al Covid, e siamo a 10, con tre di Vico Equense. Tito “Scuole rinviate a dopo il 24”. Una decisione che era già nell’aria, Positano in Costiera amalfitana la ha annunciata da giorni, Tito pure aveva paventato questa ipotesi, ma stasera ha fatto sapere che è reale, intanto aumentano i contagiati in Penisola Sorrentina, fra Sant’Agnello, Sorrento e Piano ogni giorno qualche positivo al coronavirus covid-19. sempre tuti asintomatici e in buona salute

Buoasera a tutti,

mi è stato appena comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASLNA3SUD che tre Concittadini dello stesso nucleo familiare, sono risultati positivo al virus SARS-COVID-19.

Vi informo che, al momento, sono in isolamento presso la propria abitazione, non presentando sintomatologia da rendersi necessario il ricovero ospedaliero.

Oggi, miei cari,è DOVEROSO da parte di tutti noi essere coscienziosi e responsabili verso se stessi e l’intera comunità.

VI ESORTO FERMAMENTE ad osservare le raccomandazioni che evitano il diffondersi dell’epidemia da SARS-COVID-19:

1- LAVARSI, SPESSO E BENE, LE MANI;

2- INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, NEI LUOGHI DI AFFOLLAMENTO E NEI LOCALI;

3- EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI, ANCHE ALL’APERTO;

4- MANTENERE IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.

Confido nella collaborazione di TUTTI, sulla scorta del senso civico che ha sempre caratterizzato la mia gente.

Domani ore 9 diretta Facebook per nuovi aggiornamenti. Vi chiedo massima partecipazione ,Vi comunicheremo nuove decisioni .Tenete conto che ad oggi sul territorio di Meta risultano positive 10 persone.di cui 3 residenti a Vico Equense.Se la situazione non Dovesse Migliorare Chiederò alla Regione Campania ed al Governo di posticipare apertura delle Scuole anche dopo il 24 Settembre. LA SALUTE PRIMA DI TUTTO.