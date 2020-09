Meta. Acquistati tre termoscanner da consegnare al dirigente scolastico. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito, del quale riportiamo di seguito quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook:

Abbiamo provveduto ad acquistare N.3 termoscarner di ultima generazione che saranno consegnati al dirigente scolastico. Stiamo facendo sforzi enormi per garantire tutte le norme di sicurezza anti Covid.Lavoriamo per garantire il rientro a scuola nella massima sicurezza. Fatti e non Parole. Giuseppe TITO Sindaco di Meta con Assessore Publica istruzione Avv Angela Aiello.