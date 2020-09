Maxi Lopez contro Wanda Nara: “i miei figli positivi al Covid19 per colpa sua”

Secondo quanto si apprende da alcuni giornali spagnoli, è polemica tra Maxi Lopez e la sua ex moglie Wanda Nara. Il calciatore argentino, infatti, ha rivelato la positività al Covid di due dei suoi figli più piccoli, Benedicto e Constantino. Valentino, il maggiore, è risultato invece negativo. La colpa, sempre secondo il giocatore, sarebbe di Wanda e della sua irresponsabilità come madre. Pare che siano positivi al virus anche il padre di Mauro Icardi, Juan e la piccola Isabella, la figlia di Wanda ed Icardi. “Sono indignato, questa donna è incosciente. Ho due figli positivi per colpa sua! Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, avvisandola che tutti quelli che tornavano da lì erano contagiati” ha duramente affermato Maxi Lopez.