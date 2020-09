Matteo Salvini: Torre del Greco lo mette K.O.

Torre del Greco, 11 Settembre 2020 ore 10:00 via Roma, centro della città.Si è rivelato un vero boomerang la decisione da parte delle autorità di concedere uno spazio per parlare, a Matteo Salvini segretario Lega Nord così importante per la viabilità di una città di ottantacinquemila abitanti nonostante i pareri sfavorevoli di cittadini e commercianti. L’evento è stato contrastato con fischi e cori di disapprovazione da migliaia di persone già dalla prima mattinata, praticamente nel momento in cui i tecnici sono arrivati sul luogo per l’ allestimento del palchetto. Tutto quello che è avvenuto dopo e l’insuccesso dell’intervento di Salvini è la logica conseguenza che si verifica quando un popolo orgoglioso e intelligente rifiuta personaggi che probabilmente privi di amor proprio pretendono una calda accoglienza dimenticando in un attimo offese discriminatorie e razziste perpetuate negli anni contro chi dovrebbe accoglierli. Nei quattro minuti in cui Salvini è riuscito ad arrivare sul palco non sappiamo cosa abbia detto, infatti malgrado gli altoparlanti al massimo la voce di Salvini è stata coperta dalla voce di tutti i corallini, grandi, piccoli, mamme, papà, nonne, nonni, giovani, adolescenti, neonati e anche cani al guinzaglio.

Una voce altissima forte e compatta “ Salvini va a casa e a lavorare.”

Un importante segno da parte di tutta la cittadinanza corallina che mette K.O. Salvini in pieno centro città e sotto un solleone.

Marina Bozza