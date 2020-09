Matteo Renzi a Positano relaz in piazzetta del Saracino “È stato piacevole aver chiacchierato con lui per i tanti problemi che abbiamo e dobbiamo affrontare….anche se in vacanza non si è tirato indietro e soprattutto ascoltato ….almeno abbiamo potuto dire le nostre cose direttamente a chi ci governa ” dice Lillotto . Insomma l’ex Premier nella perla della Costiera amalfitana dopo un giro in barca sulla costa d’ Amalfi .