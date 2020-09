Masso a Capodorso e pietrame a Tordigliano dopo Positano, con la pioggia S.S. 163 a rischio . Il solito pietrame , dopo la pioggia , che cade sulla S.S. 163 in Costiera amalfitana, da Positano verso Piano di Sorrento a Tordigliano, territorio di Vico Equense in provincia di Napoli ma geomorfologicamente nell’area di Positano, dove causa anche l’asfalto viscido oggi c’è stato un piccolo incidente con un ciclomotore.

Ci spostiamo dopo Praiano e Amalfi e verso Salerno a Capo d’ Orso , nel territorio di Maiori verso Cetara e Salerno, c’è stato un crollo di un masso che si è frantumato sulla strada .

Vigili del fuoco di Maiori subito intervenuti sul posto. Problemi ci segnalano anche a Ravello sulla provinciale.

Insomma non c’è che dire all’ANAS di mettere un segnale di pericolo dopo ogni pioggia sulla S.S. 163.

Il pericolo è rientrato e , sopratutto, non ci sono conseguenze sulla viabilità, per i cittadini le chiusure sono un incubo, in particolar modo ora in vista della riapertura delle scuole dopo un lungo lockdown causato dal coronavirus covid-19