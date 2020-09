Massa Lubrense. Un nuovo cittadino positivo al Covid-19, è in isolamento domiciliare e sta bene

Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, comunica: “Un nuovo contagiato da Covid-19. È un nostro concittadino che si era recato presso un ospedale per alcuni esami e che all’ingresso è stato sottoposto a tampone, risultato poi positivo. Attualmente è in isolamento domiciliare e sta bene. L’ASL sta provvedendo al tracciamento dei contatti.

Vi informo, inoltre, che nella giornata di oggi il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 3Sud ha effettuato una serie di tamponi alle persone che sono state in contatto con la signora risultata positiva ieri. L’ esito degli esami sarà comunicato nei prossimi giorni.

Alle persone rimaste contagiate faccio di cuore l’augurio di una pronta guarigione.

Come dicevo ieri, non voglio creare nessun allarmismo, ma la situazione ci impone la massima attenzione alle misure di sicurezza da adottare per contenere la diffusione del virus. Distanziamento, uso delle mascherine negli ambienti chiusi, lavaggio frequente delle mani, ma soprattutto buon senso e prudenza devono accompagnarci in questo periodo. Grazie a tutti!”.