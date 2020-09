Massa Lubrense. Tutte le preferenze, Giovanna Staiano, Sergio Fiorentino e Tizzano i più votati in Giunta Balduccelli . I VOTI DI TUTTE LE LISTE E CANDIDATI

Massa Lubrense ( Napoli ) . Tutte le preferenze, Giovanna Staiano, Sergio Fiorentino e Tizzano i più votati in Giunta Balduccelli . I VOTI DI TUTTE LE LISTE E CANDIDATI . Come a Sorrento anche a Massa il voto di coppia non è stato più tanto usato, visto che favoriva le femminucce, Giovanna Staiano non ha ripetuto lo stesso exploit ma è stata comunque in ssoluto la prima eletta, riconfermando quasi sicuramente la carica di vice sindaco e con lei , per la mole di voti, probabilmente Fiorentino e Tizzano saranno assessori.

ECCO TUTTI I VOTI LISTA PER LISTA E CANDIDATO PER CANDIDATO PER SEZIONE