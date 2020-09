Massa Lubrense. Tentativi di truffa ai danni degli anziani, massima attenzione

Massa Lubrense. Le truffe agli anziani sono purtroppo una piaga molto diffusa e che va a colpire soggetti deboli e, quindi, facili prede di malintenzionati. Anche nella città della penisola sorrentina si sono verificati degli episodi ai danni di persone anziane, così come comunicato con un post sulla pagina Facebook del Comune: «Si avvisano i cittadini che si sono verificati eventi di truffa ai danni di persone anziane, che si concretizza come segue: Gli anziani vengono contattati telefonicamente da un “presunto” nipote, la comunicazione è volutamente non chiara e viene richiesto di contribuire, interamente o parzialmente, al pagamento fatto dal nipote per un acquisto online. Dopo di ciò, si presenta una persona a casa dell’anziano, per la riscossione dei soldi o oggetti di valore fingendosi incaricato del nipote. Si invitano i familiari di questa possibilità e se dovesse verificarsi, chiamare d’urgenza le forze dell’ordine».