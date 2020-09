Massa Lubrense. Si riconferma sindaco Lorenzo Balducelli. ECCO TUTTI I VOTI E GLI ELETTI

Massa Lubrense. Si riconferma sindaco Lorenzo Balducelli. ECCO TUTTI GLI ELETTI

Dopo la grande attesa ed il fermento che hanno accompagnato queste elezioni comunali, per le quali i cittadini sono stati chiamati al voto tra domenica 20 e lunedì 21 settembre, questa mattina si sono tenuti gli scrutini per eleggere il nuovo sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina.

A risultare vincitore è Lorenzo Balducelli, che si riconferma primo cittadino di Massa Lubrense , la presenza di tre liste, come da previsioni, ha favorito il Patto

