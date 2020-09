Massa Lubrense. Scopriamo i candidati, Ivan Smith Geometra, imprenditore, massese. Ivan ha scelto di scendere in campo con Azione in Comune per rappresentare al meglio i sacrifici e le difficoltà del mondo dell’impresa. “Rivoluzionare la macchina istituzionale. Rendere il Comune di Massa efficiente come un’azienda privata, con obiettivi e strategie precise: le esigenze del cittadino al centro di tutto”. Benvenuto a bordo Ivan 💪

info@positanonews.it