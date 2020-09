Massa Lubrense. Riapertura scuole, preoccupazione per il trasporto degli studenti. Ecco la lettera del sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli inviata alla Società di Trasporti Sita, in occasione della riapertura delle scuole e del servizio di trasporto scolastico.

Con la presente la scrivente Amministrazione Comunale fa presente alle SS.LL. la preoccupazione che con la riapertura delle Scuole non possa essere garantito il necessario trasporto per i nostri studenti dal nostro Comune verso la vicina Sorrento alla luce delle disposizioni di sicurezza anti COVID ed all’enorme flusso della popolazione scolastica che degli autobus di codesta Società deve servirsi per raggiungere le sedi scolastiche e che di anno in anno cresce sempre di più.

Premesso quanto sopra si fa richiesta a codesta società di voler vagliare la possibilità di aumentare il numero di corse sulle tratte Sant’Agata – Massa – Sorrento, Sant’Agata – Priora – Sorrento e Nerano – Termini – Marciano -Sorrento per i nostri studenti, soprattutto in concomitanza con gli orari di entrata/uscita nelle/dalle scuole magari utilizzando anche vetture più piccole e più facilmente sanificabili al fine di evitare sovraffollamenti per la popolazione scolastica.