Massa Lubrense. Presentiamo i candidati: Nando Casa.

Massa Lubrense ( Napoli ) . Anima & Cuore. Sono questi i due punti cardine su cui poggia Azione in Comune. Un movimento composto da cittadini che amano la propria terra. Massa Lubrense. Proprio come Nando Casa, esperto in viabilità che intende migliorare le condizioni della città con un programma di interventi mirati su traffico, trasporti e mobilità sostenibile. La scelta giusta per voltare pagina con competenze e buon senso