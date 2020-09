Massa Lubrense. Presentiamo i candidati, Maria Pia Scala

Massa Lubrense al voto come Sorrento in Penisola sorrentina. Presentiamo i candidati, Maria Pia Scala.

Valorizzare al meglio il potenziale turistico di Massa Lubrense. Investire sulla storia e i beni culturali del territorio, un obiettivo raggiungibile solo grazie a esperienza e formazione. È per questo che Maria Pia Scala, laureata in management delle imprese turistiche, ha scelto di scendere in campo con Azione in Comune. Perché Massa Lubrense merita di rinascere partendo proprio dalle sue innumerevoli risorse