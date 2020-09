Massa Lubrense. Presentiamo i candidati, Maria Cacace

Massa Lubrense ( Napoli ) . Maria Cacace, da oltre 40 anni in prima linea nella Scuola Primaria. Intere generazioni di massesi sono cresciute grazie ai suoi insegnamenti. Un amore per il proprio lavoro che dai banchi di scuola è arrivato fino all’attivismo politico. Grazie al suo impegno a Sant’Agata è stata riaperta dopo 20 anni la scuola dell’infanzia. Un grande traguardo di cui hanno beneficiato molte famiglie massesi. In aggiunta, grazie a lei sono stati recuperati circa 50.000 euro che sono stati utilizzati per l’acquisto di arredi scolastici. E’ su di lei che Azione in Comune ha puntato per il futuro di tutti i nostri figli