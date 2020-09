Massa Lubrense ( Napoli ) . Cambiare la politica di Massa Lubrense cambiando i suoi storici protagonisti. Una rivoluzione culturale che investa settori strategici quali turismo, agricoltura e ambiente. È così che Luigi Ercolano, laureato in scienze dell’amministrazione, ha scelto di scendere in campo con Azione in Comune. Un piccolo passo per una grande trasformazione della sua città