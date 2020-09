Massa Lubrense. Presentiamo i candidati : Lidia Persico

Massa Lubrense ( Napoli ) . Lidia Persico. Moglie, madre e tecnica di radiologia. Con il cuore a Torca ma il lavoro altrove. Lidia ha scelto di scendere in campo con Azione in Comune da semplice cittadina allarmata dalla condizione in cui versa Massa Lubrense. Un triste scenario che va cambiato, da un punto di vista sociale, economico e culturale. Perché è adesso il momento giusto per voltare pagina 💪

#massalubrense #massalubrensevoltapagina #dipriscosindaco