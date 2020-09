Massa Lubrense. Presentiamo i candidati : Carla Esposito

Massa Lubrense ( Napoli ) . Presentiamo i candidati : Carla Esposito

La bellezza che ci circonda. Il privilegio di essere nati in un paradiso terrestre che si trasforma in una responsabilità morale. È per questo che Carla Esposito, laureata in scienze politiche ed esperta in gestione dei fondi europei, è scesa in campo con Azione in Comune. Offrire la propria esperienza per trovare le risorse con cui migliorare Massa Lubrense. Lasciandosi alle spalle l’incuria e le carenze degli ultimi anni. Perché voltare pagina è finalmente possibile. Con competenza e buon senso