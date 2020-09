Massa Lubrense. Pietro Di Prisco: “Pronti a denunciare gli enti responsabili della puzza di fogna”

Il leader di Azione in Comune a capo di una battaglia contro i responsabili dei cattivi odori che si respirano in alcune zone di Massa Lubrense

Massa Lubrense – ”Alcuni concittadini di Massa Lubrense sono costretti a convivere con una forte odore di fogna che, in alcune ore del giorno, rende l’aria quasi irrespirabile”,spiega Pietro Di Prisco, leader della lista Azione in Comune.

”Abbiamo registrato numerose lamentele di residenti di alcune zone, tra cui Via Reola, Via Vincenzo Maggio, Via Parenope e l’Annunziata, e non possiamo che esprimere la nostra solidarietà a chi è costretto a sopportare questa situazione” aggiunge Il candidato sindaco.

”Pertanto – prosegue Pietro Di Prisco – intendiamo avviare un dialogo costruittivo con quelle realtà che si occupano della gestione del servizio idrico in Penisola Sorrentina. Se entro un anno lo scenario non dovesse cambiare ci vedremo costretti a presentare regolare denuncia alle autorità competenti”.

”Una scelta drastica per mostrare la nostra vicinanza a quegli abitanti di Massa Lubrense che, negli ultimi anni, si sono sentiti abbandonati dalla politica locale, sempre più lontana dalle reali esigenze della popolazione poiché impegnata in beghe interna e in logiche distanti dal bene comune”, conclude Pietro Di Prisco, capo del movimento Azione in Comune.