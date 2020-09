Massa Lubrense . Pietro Di Prisco: “Il parcheggio della Marina del Cantone e la discesa di Puolo vanno restituiti ai cittadini”

Massa Lubrense ( Napoli ) . Pietro Di Prisco: “Il parcheggio della Marina del Cantone e la discesa di Puolo vanno restituiti ai cittadini”

Il leader di Azione in Comune a capo di alcune battaglie contro il parcheggio selvaggio e l’impossibilità di usufruire per tutto l’anno della discesa al borgo massese condiviso con Sorrento, un problema storico da affrontare

Massa Lubrense – ”Restituire Massa Lubrense ai massesi. È questo uno tra i tanti obiettivi che Azione in Comune ha individuato nei diversi punti presenti nel programma politico”, spiega Pietro Di Prisco, leader di Azione in Comune.

”Vogliamo tornare a occuparci delle esigenze dei nostri concittadini partendo da due centri nevralgici della nostra comunità: Marina del Cantone e la Marina di Puolo”, commenta il candidato sindaco.

”Rispetto alla Marina del Cantone, è il momento di dire basta alla piaga del parcheggio selvaggio nella piazzetta. Molte volte i bagnanti sono costretti a pagare cifre folli per poter usufruire delle spiagge di Nerano o, talvolta, a dover risalire la strada con il proprio veicolo poiché, in alcuni casi, viene addirittura vietata la possibilità di sostare”,, illustra il capo di Azione in Comune”.

”Il nostro obiettivo è quello di interdire l’intera area alla sosta dei veicoli, attivando convenzioni con il parcheggio sovrastante e inaugurando un servizio efficiente di navette da e per le spiagge”.

”In aggiunta- commenta Pietro Di Prisco – “siamo determinati nell’acquisire la disponibilità permanente per accedere a Marina Di Puolo, o mediante concessione o con un esproprio, concedendo così ai nostri concittadini la possibilità di usufruire per tutto l’anno della discesa che conduce al borgo”.”

”Queste sono due battaglie da portare avanti per restituire dignità ai residenti di Massa Lubrense dopo anni di politica locale sempre più incentrata agli interessi di pochi piuttosto che al bene comune”, conclude il candidato sindaco.