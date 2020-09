Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli ringrazia: “Sento nell’animo di voler essere e di dover essere ancora Lorenzo, il Sindaco di tutti”

Massa Lubrense. Lorenzo Balducelli esce vittorioso dalla tornata elettorale e si conferma sindaco della città della penisola sorrentina. Ed il primo cittadino ha voluto esprimere la propria gratitudine con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: «Grazie! Semplicemente grazie!!! Sono le uniche parole che ieri dopo i risultati elettorali ho rivolto a tutti voi. Oggi dopo una giornata intera fatta di numeri, sento di comunicarvi il mio stato d’animo. Sono emozionato ed orgoglioso della vostra rinnovata fiducia e vi dico il perché. Si può essere sindaco per la prima volta anche per “caso”: perché i cittadini hanno voglia di cambiare e si vuole sperimentare qualcosa o qualcuno di nuovo. Non è così la seconda volta. In questo caso si è sottoposti al giudizio sulle cose fatte e soprattutto su come si è fatto il sindaco. Su questo i cittadini di Massa Lubrense hanno scelto ed hanno scelto me e la squadra di Patto con la Città. Questo mi emoziona e se da un lato mi dà soddisfazione, dall’altro mi sprona e mi impegna a fare di più e meglio.