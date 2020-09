Massa Lubrense. Lavori abusivi al deposito SITA, la denuncia del WWF

Massa Lubrense ( Napoli). Lavori abusivi al deposito della SITA, la società che si occupa del trasporto pubblico fra Sorrento e Amalfi in Campania, questa la denuncia di Claudio d’Esposito del WWF Terre del Tirreno. “A Via Reola sulla scarpata che sovrasta Via Canale, dove ci sono gli antichi chi lavatoi, si stan facendo degli sbancamenti con eliminazione del verde, per cui era necessaria l’autorizzazione ambientale” La segnalazione è stata inviata tramite SOS Ambiente, sarà la Procura di Torre Annunziata a stabilire se vi sia stato effettivamente abuso “